В Вильнюсе при невыясненных обстоятельствах скончалась малолетняя девочка

По данным Департамента полиции, 26 апреля, в 21.40 ч., в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело малолетней девочки (2011 г.р.).
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.
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В пятницу вечером в Вильнюсе во дворе многоквартирного дома обнаружено тело малолетней девочки.
По данным Департамента полиции, 26 апреля, в 21.40 ч., в Вильнюсе, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело малолетней девочки (2011 г.р.).
Полиция выясняет обстоятельства смерти ребенка.