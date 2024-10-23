В Вильнюсе пожарные-спасатели спасли 12-летнего мальчика, в квартире задохнулись два кота

По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения, по номеру 112 позвонила женщина. Звонок поступил в 14.38 ч. Женщина сказала, что в доме напротив на ул. Геросёс Вильтес видит дым из окна кухни.

По предварительным данным, несчастье произошло, когда мальчик грел еду и оставил ее без присмотра на плите. Еда пригорела, кухня наполнилась дымом, а перепуганный ребенок выбежал на балкон.

Пожарные-спасатели в специальных масках вошли в задымленную квартиру на 5 этаже 9-этажного дома. На балконе они нашли перепуганного ребенка и передали его в руки врачей.

Пожар был быстро потушен. В квартире пожарные нашли двух мертвых котов.