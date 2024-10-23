2024.10.23 07:06

В Вильнюсе пожарные-спасатели спасли 12-летнего мальчика, в квартире задохнулись два кота

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje iš gaisro išgelbėtas vaikas
Vilniuje iš gaisro išgelbėtas vaikas
ФОТО: Delfi

В Вильнюсе 12-летний мальчик нечаянно устроил пожар в квартире. Пожарных-спасателей вызвала женщина из дома напротив. Мальчик, спасаясь от дыма, вышел на балкон. Во время пожара погибли два кота.

По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения, по номеру 112 позвонила женщина. Звонок поступил в 14.38 ч. Женщина сказала, что в доме напротив на ул. Геросёс Вильтес видит дым из окна кухни.

По предварительным данным, несчастье произошло, когда мальчик грел еду и оставил ее без присмотра на плите. Еда пригорела, кухня наполнилась дымом, а перепуганный ребенок выбежал на балкон.

Пожарные-спасатели в специальных масках вошли в задымленную квартиру на 5 этаже 9-этажного дома. На балконе они нашли перепуганного ребенка и передали его в руки врачей.

Пожар был быстро потушен. В квартире пожарные нашли двух мертвых котов.

Взрослых дома не было. Им о несчастье сообщила полиция.

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