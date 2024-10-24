В Вильнюсе потерявший управление автомобиль BMW снес столб и заехал на лестницу

О ДТП в полицию сообщили в 14.47 ч. По предварительным данным, на проспекте Саванорю, около 74 здания, молодой мужчина не справился с управлением автомобилем BMW.

На месте происшествия полицейские нашли нескольких молодых людей, в их числе был и тот, которого очевидцы видели за рулем.

ДТП произошло около поворота во дворы. Автомобиль врезался в дорожный знак, после этого заехал на пригорок и остановился на оборудованной в этом месте лестнице.

К счастью, во время ДТП на лестнице пешеходов не было.

Связавшаяся с Delfi девушка рассказала, что компания из машины весело обсуждала происшествие, шутила и фотографировала место ДТП.