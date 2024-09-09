В Вильнюсе поступило сообщение о взрыве трансформатора

По данным полиции, 9 сентября, в 8.08 ч. поступило сообщение о том, что в столице, на ул. Карейвю, взорвался трансформатор, начался пожар. Сообщалось о том, что во время взрыва мог пострадать человек.
На место происшествия выехали полиция, врачи и пожарные-спасатели.
По данным пожарных, их помощь не потребовалась. К их приезду остался только дым, огонь потушили люди.
Выяснилось, что около трансформатора работали специалисты компании ESO (1984 и 1964 г.р.). По предварительным данным, произошло короткое замыкание, появился дым. Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.
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