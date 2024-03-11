В Вильнюсе полиция задержала двоих нетрезвых водителей

Сообщение об этом инциденте поступило после 15 ч. Вскоре автомобиль Opel Antara был замечен на ул. И.Шимулёнё. Его водитель повредил автомобили около дома номер 13 на ул. А.-П.Каволюко.

У очевидцев возникли подозрения, что водитель пьян. Он уехал с места происшествия на спущенной шине.

Полиция быстро нашла беглеца и подтвердила подозрения очевидцев. В организме водителя Opel Antara было 1,55 промилле.

Полиция еще не завершила оформление документов, как к ней подъехали автомобили BMW и Toyota Prius. Между водителями этих авто разгорелся конфликт. Водитель Toyota с трудом ехал по полосе, поэтому водитель BMW посигналил ему. После этого водитель Toyota Prius остановился, бросился к BMW, между мужчинами разгорелся конфликт. В конфликт вмешалась пассажирка Toyota, а водитель сел на место пассажира.