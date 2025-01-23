В Вильнюсе полиция преследовала двоих хулиганов на мотороллерах

В фейсбуке в группе „Reidas TV размещено видео, на котором зафиксировано, как два экипажа полиции в столичном микрорайоне Пилайте останавливали один мотороллер. Затем два экипажа преследовали этот мопед.

Представитель полиции Юлия Самороковская сказала, что такая ситуация имела место 21 января.

„Полицейские ехали по Пилайтскому проспекту в сторону Пилайте, когда заметили ехавшие в противоположном направлении мотороллеры. Оба были без номеров. Водитель одного из них по-хулигански маневрировал, ехал на заднем колесе“, – рассказала она. - С виду можно было предположить, что на мотороллерах ехали подростки“.