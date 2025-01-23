2025.01.23 12:13

В Вильнюсе полиция преследовала двоих хулиганов на мотороллерах

 

Подросткам на мопедах удалось скрыться от полиции.

В фейсбуке в группе „Reidas TV размещено видео, на котором зафиксировано, как два экипажа полиции в столичном микрорайоне Пилайте останавливали один мотороллер. Затем два экипажа преследовали этот мопед.

Представитель полиции Юлия Самороковская сказала, что такая ситуация имела место 21 января.

„Полицейские ехали по Пилайтскому проспекту в сторону Пилайте, когда заметили ехавшие в противоположном направлении мотороллеры. Оба были без номеров. Водитель одного из них по-хулигански маневрировал, ехал на заднем колесе“, – рассказала она. - С виду можно было предположить, что на мотороллерах ехали подростки“.

Заметив нарушителей, полиция поехала за ними в сторону центра. Полицейские с помощью громкоговорителя требовали водителей мотороллеров остановиться, но те не подчинились. Они ехали по тротуарам, потом свернули в поля около дороги в Старую Пилайте. Там хулиганы разделились – один поехал в сторону Пилайте, а другой по велодорожке - в противоположном направлении.

За вторым поехала полиция. Беглец ехал по тротуарам, проехал на перекрестке на красный свет. Ему удалось скрыться от полиции.

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