В Вильнюсе полиция полчаса преследовала 15-летнего водителя скутера

По данным Вильнюсской окружной полиции, в пятницу вечером, около 17.40 час., в Вильнюсе, на улице Сидароню, экипажу отдела дорожной полиции не удалось остановить скутер Yamaha.
В тот момент, когда сотрудники полиции подошли к остановившемуся на перекрестке скутеру, его водитель, пытаясь избежать проверки, внезапно двинулся с места и попытался скрыться.
Увеличив скорость, подросток обгонял другие транспортные средства – после пересечения узкой сплошной линии он вынуждал других участников дорожного движения изменить скорость движения, направление движения или даже остановиться.
Опасно маневрируя, юноша выезжал на тротуары, а въехав на территорию торгового центра – продолжил движение по встречной полосе, по газону, где движение автотранспорта запрещено.
После получасовой погони, около 18.10 час. скутер был остановлен, а водитель задержан.
Выяснилось, что скутером управлял 15-летний подросток (2008 г. р.), не имеющий права на управление скутером, кроме того, скутер, которым он управлял, не был поставлен на учет должным образом.