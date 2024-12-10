2024.12.10 09:21

В Вильнюсе похищен дорогостоящий мотоцикл

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В Вильнюсе из гаража похищен мотоцикл.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник, примерно в 11.30 час., на улице Эйгулю, в гаражном массиве было замечено, что из гаража, после повреждения дверного замка, был похищен мотоцикл Honda CRF450L 2020 года выпуска и различные вещи.

Ущерб составляет 10 тыс. евро.

По факту кражи начато предварительное расследование.

Хищение чужого имущества путем проникновения в помещение, систему кабельных каналов связи, склад или охраняемую территорию, либо хищение чужого имущества в крупном размере наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии