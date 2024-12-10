В Вильнюсе похищен дорогостоящий мотоцикл

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник, примерно в 11.30 час., на улице Эйгулю, в гаражном массиве было замечено, что из гаража, после повреждения дверного замка, был похищен мотоцикл Honda CRF450L 2020 года выпуска и различные вещи.