В Вильнюсе похищен дорогостоящий мотоцикл

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник, примерно в 11.30 час., на улице Эйгулю, в гаражном массиве было замечено, что из гаража, после повреждения дверного замка, был похищен мотоцикл Honda CRF450L 2020 года выпуска и различные вещи.
Ущерб составляет 10 тыс. евро.
По факту кражи начато предварительное расследование.
Хищение чужого имущества путем проникновения в помещение, систему кабельных каналов связи, склад или охраняемую территорию, либо хищение чужого имущества в крупном размере наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.
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