В Вильнюсе погиб упавший в шахту лифта мужчина

В 8.20 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что на ул. Гарсёи, в Вильнюсе, в шахту лифта глубиной около 10 м упал человек.

По предварительным данным, мужчина выполнял какие-то работы.

Пожарные-спасатели сказали, что мужчину нашли в шахте грузового лифта. Мужчина был на глубине 5 м. Его достали пожарные-спасатели. Пострадавший был в сознании.

Полиция сообщила, что пострадавшего 1964 г.р. увезли в больницу, где он скончался от полученных травм.