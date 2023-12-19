В Вильнюсе погиб упавший в шахту лифта мужчина

 
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Во вторник утром в Вильнюсе погиб упавший в шахту лифта мужчина.

В 8.20 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что на ул. Гарсёи, в Вильнюсе, в шахту лифта глубиной около 10 м упал человек.

По предварительным данным, мужчина выполнял какие-то работы.

Пожарные-спасатели сказали, что мужчину нашли в шахте грузового лифта. Мужчина был на глубине 5 м. Его достали пожарные-спасатели. Пострадавший был в сознании.

Полиция сообщила, что пострадавшего 1964 г.р. увезли в больницу, где он скончался от полученных травм.

Ведется расследование.

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