2025.04.18 15:33

В Вильнюсе подростки на автомобиле компании CityBee пытались уехать от полиции

 
ru.DELFI.lt

В пятницу в Вильнюсе требованию полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля каршеринговой компании CityBee. Сообщается, что в автомобиле ехали подростки.

По данным полиции, в 13.40 ч., в Вильнюсе, на аллее И.Канто полиция заметила автомобиль Toyota каршеринговой компании CityBee. В автомобиле находились подростки. Полиция решила остановить автомобиль, но подростки сразу не подчинились.

Автомобиль Toyota был остановлен на соседней улице Исрутес.

По предварительным данным, в автомобиле было трое несовершеннолетних.

По словам полиции, автомобилем управлял 14-летний, который (в неустановленное время и в неустановленном месте) воспользовался подключением другого человека и открыл машину компании CityBee.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Эти подростки уже попадали в поле зрения полиции. Delfi напоминает, что 28 марта около 6 ч. утра в Вильнюсе, на ул. Кряучюну, автомобиль Toyota Yaris врезался в деревья, заехав во двор дома. Автомобиль был без номеров. Находившиеся в машине подростки пытались сбежать.

Выяснилось, что подростки угнали машину в автосервисе на ул. Гилужё. Автомобиль принадлежал женщине (1975 г.р.). Стоимость машины 1000 евро.

Автомобилем управлял мальчик 14 лет, в машине находился его 13-летний друг.

Сообщается, что в Toyota Yaris был оставлен ключ.

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