В Вильнюсе подростки на автомобиле компании CityBee пытались уехать от полиции

По данным полиции, в 13.40 ч., в Вильнюсе, на аллее И.Канто полиция заметила автомобиль Toyota каршеринговой компании CityBee. В автомобиле находились подростки. Полиция решила остановить автомобиль, но подростки сразу не подчинились.

Автомобиль Toyota был остановлен на соседней улице Исрутес.

По предварительным данным, в автомобиле было трое несовершеннолетних.

По словам полиции, автомобилем управлял 14-летний, который (в неустановленное время и в неустановленном месте) воспользовался подключением другого человека и открыл машину компании CityBee.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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