В Вильнюсе перевернулся и врезался в столб BMW пьяного водителя

По данным полиции, ДТП произошло на проспекте Лайсвес в 6.15 ч.

Недалеко от выставочного центра Litexpo BMW, ехавший со стороны микрорайона Лаздинай, перевернулся на бок и врезался в столб.

Водитель был пьян - 1,41 промилле. В машине ехали несколько человек, их осмотрели врачи скорой.

Судя по следам на месте происшествия, BMW около заправочной станции заехал на разделительную полосу, перескочил через заграждения, сломал забор и пересек встречную дорогу. Затем машина врезалась в бордюр, у нее отвалилось колесо. Машина перевернулась на велодорожке и врезалась в столб.