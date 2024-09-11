2024.09.11 07:57

В Вильнюсе перевернулся и врезался в столб BMW пьяного водителя

 
ru.DELFI.lt

В среду утром в Вильнюсе в столб врезался автомобиль BMW.

По данным полиции, ДТП произошло на проспекте Лайсвес в 6.15 ч.

Недалеко от выставочного центра Litexpo BMW, ехавший со стороны микрорайона Лаздинай, перевернулся на бок и врезался в столб.

Водитель был пьян - 1,41 промилле. В машине ехали несколько человек, их осмотрели врачи скорой.

Судя по следам на месте происшествия, BMW около заправочной станции заехал на разделительную полосу, перескочил через заграждения, сломал забор и пересек встречную дорогу. Затем машина врезалась в бордюр, у нее отвалилось колесо. Машина перевернулась на велодорожке и врезалась в столб.

Водителя задержала полиция.

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