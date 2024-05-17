2024.05.17 12:12

В Вильнюсе перевернулся автомобиль, водитель был пьян

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
17 мая в Вильнюсе в полицию сообщили о том, что на ул. Т.Шевченкос перевернулся автомобиль.

Информация о ДТП поступила в пятницу, в 10.45 ч. Звонивший по номеру 112 сказал, что водитель пьян.

На место происшествия выехала полиция и врачи. По неофициальным данным, водитель – тиктокер superinis33.

Перевернулся автомобиль KIA, его водитель был пьян (средняя степень опьянения). В автомобиле была открытая бутылка с алкоголем.

Во время ДТП KIA повредил автомобиль Volvo, а тот после удара врезался в Rover.

Водитель был задержан. Начато расследование.

Временно было ограничено движение на ул. Т.Шевченкос.

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