В Вильнюсе перевернулся автомобиль, водитель был пьян

Информация о ДТП поступила в пятницу, в 10.45 ч. Звонивший по номеру 112 сказал, что водитель пьян.

На место происшествия выехала полиция и врачи. По неофициальным данным, водитель – тиктокер superinis33.

Перевернулся автомобиль KIA, его водитель был пьян (средняя степень опьянения). В автомобиле была открытая бутылка с алкоголем.

Во время ДТП KIA повредил автомобиль Volvo, а тот после удара врезался в Rover.

Водитель был задержан. Начато расследование.