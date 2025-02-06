2025.02.06 12:48

В Вильнюсе перевернулся автомобиль

 

В Вильнюсе перевернулся автомобиль, пострадала женщина.

„ДТП произошло на пути из Науининкай в сторону Эйшишкского шоссе“, – сказал читатель портала Сергей, который прислал фотографии.

Вильнюсская полиция получила информацию о ДТП в 10.40 ч. В полицию позвонил человек, который увидел через окно квартиры на ул. Балё Карвялё, что на дороге стоит автомобиль компании Bolt Toyota Prius и перевернувшийся автомобиль.

„Человек сказал, что видит, как из перевернувшегося авто выбрались люди, он не мог сказать, есть ли пострадавшие, – сказала представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене.

На место происшествия выехала полиция и скорая. На Эйшишкском шоссе около перекрестка с ул. С.Даряус ир С.Гирено образовался затор. „Движение на Эйшишкском шоссе в сторону города заблокировано“, – сообщают водители.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда водитель автомобиля Bolt на перекрестке решил развернуться и не пропустил ехавший в сторону центра автомобиль VW. Водитель VW, чтобы избежать столкновения свернул в сторону бордюра, потом врезался в Toyota и перевернулся.

В 12 ч. машины с места происшествия были увезены. Женщину из автомобиля VW осматривают врачи.

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