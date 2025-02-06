В Вильнюсе перевернулся автомобиль

„ДТП произошло на пути из Науининкай в сторону Эйшишкского шоссе“, – сказал читатель портала Сергей, который прислал фотографии.

Вильнюсская полиция получила информацию о ДТП в 10.40 ч. В полицию позвонил человек, который увидел через окно квартиры на ул. Балё Карвялё, что на дороге стоит автомобиль компании Bolt Toyota Prius и перевернувшийся автомобиль.

„Человек сказал, что видит, как из перевернувшегося авто выбрались люди, он не мог сказать, есть ли пострадавшие, – сказала представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене.