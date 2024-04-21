В Вильнюсе пассажир напал на таксиста, избил его и угнал машину

Департамент полиции сообщил, что 20 апреля, около 6.20 час, когда таксист (1992 г. р.) перевозил на автомобиле Toyota Prius нетрезвого пассажира в поселок Скайдишкес Вильнюсского района , пассажир начал действовать агрессивно, несколько раз ударил водителя рукой по лицу и угнал автомобиль такси 2009 года выпуска. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.

В тот же день автомобиль был найден в Вильнюсе, на ул.Лепкальне. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (2,03 промилле) мужчина (1982 г. р.) взят под стражу. Начато досудебное расследование в соответствии с 1 ч. ст. 180 Уголовного кодекса Литовской Республики.