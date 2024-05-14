2024.05.14 14:12

В Вильнюсе от легионеллеза скончался молодой мужчина

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

5 мая в Вильнюсе от легионеллеза скончался мужчина. Эту информацию порталу Delfi подтвердил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

О несчастье первым сообщил портал lrt.lt. Его журналисты писали, что скончался молодой мужчина, проживавший в многоквартирном доме на ул. Юстинишкю.

НЦОЗ от более подробных комментариев пока воздерживается, ссылаясь на сбор информации.

Delfi напоминает, что в июне 2023 г. в Каунасе и Каунасском районе от легионеллеза скончались три человека.

Легионеллез - разновидность воспаления легких, которое вызывают бактерии легионеллы (Legionella). Примерно один из десяти случаев заболевания имеет летальный исход. Эти бактерии распространяются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, обычно через водопроводные системы, которые сконструированы ненадлежащим образом или уход за которыми ведется ненадлежащим образом. Легионеллы размножаются в воде, температура которой составляет 20–50 градусов, а в воде температурой выше 50 градусов, бактерии живут, но не размножаются. Они гибнут при повышении температуры воды до 65 градусов и выше.

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