В Вильнюсе от легионеллеза скончался молодой мужчина

Delfi напоминает, что в июне 2023 г. в Каунасе и Каунасском районе от легионеллеза скончались три человека.

Легионеллез - разновидность воспаления легких, которое вызывают бактерии легионеллы (Legionella). Примерно один из десяти случаев заболевания имеет летальный исход. Эти бактерии распространяются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, обычно через водопроводные системы, которые сконструированы ненадлежащим образом или уход за которыми ведется ненадлежащим образом. Легионеллы размножаются в воде, температура которой составляет 20–50 градусов, а в воде температурой выше 50 градусов, бактерии живут, но не размножаются. Они гибнут при повышении температуры воды до 65 градусов и выше.