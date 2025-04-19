В Вильнюсе ограблена 14-летняя девочка – у нее забрали рюкзак и выстрелили в живот

Департамент полиции сообщает, что 18 апреля, в 19 ч., в Вильнюсе, в лесочке на ул. Озо, незнакомая женщина угрожала девочке (2011 г.р.), возможно, огнестрельным оружием (приставила оружие к голове) и требовала отдать рюкзак.
Сообщается, что девочка не хотела отдавать рюкзак, тогда его отнял находившийся рядом незнакомый мужчина. он же взял у женщины, как подозревают, огнестрельное оружие и выстрелил девочке в живот.
По предварительным данным, инцидент произошел около торгового центра Akropolis. Девочка сказала, что рюкзак принадлежал ее подруге и в нем не было никаких ценных вещей.
Пострадавшей была оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.
Начато расследование по факту ограбления.
Департамент полиции в субботу сообщил, что задержаны подозреваемые.
„Сегодня, в 11 ч. в Вильнюсе были задержаны подозреваемые: молодой человек (2007 г.р.) и несовершеннолетняя (2010 г.р.). У них нашли пневматический пистолет“, – сообщает полиция.