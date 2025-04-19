В Вильнюсе ограблена 14-летняя девочка – у нее забрали рюкзак и выстрелили в живот

Департамент полиции сообщает, что 18 апреля, в 19 ч., в Вильнюсе, в лесочке на ул. Озо, незнакомая женщина угрожала девочке (2011 г.р.), возможно, огнестрельным оружием (приставила оружие к голове) и требовала отдать рюкзак.

Сообщается, что девочка не хотела отдавать рюкзак, тогда его отнял находившийся рядом незнакомый мужчина. он же взял у женщины, как подозревают, огнестрельное оружие и выстрелил девочке в живот.

По предварительным данным, инцидент произошел около торгового центра Akropolis. Девочка сказала, что рюкзак принадлежал ее подруге и в нем не было никаких ценных вещей.

Пострадавшей была оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.