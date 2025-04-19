2025.04.19 11:03

В Вильнюсе ограблена 14-летняя девочка – у нее забрали рюкзак и выстрелили в живот

 
задержаны подозреваемые
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В пятницу вечером в Вильнюсе неизвестные во время ограбления ранили несовершеннолетнюю. Полиция задержала подозреваемых.

Департамент полиции сообщает, что 18 апреля, в 19 ч., в Вильнюсе, в лесочке на ул. Озо, незнакомая женщина угрожала девочке (2011 г.р.), возможно, огнестрельным оружием (приставила оружие к голове) и требовала отдать рюкзак.

Сообщается, что девочка не хотела отдавать рюкзак, тогда его отнял находившийся рядом незнакомый мужчина. он же взял у женщины, как подозревают, огнестрельное оружие и выстрелил девочке в живот.

По предварительным данным, инцидент произошел около торгового центра Akropolis. Девочка сказала, что рюкзак принадлежал ее подруге и в нем не было никаких ценных вещей.

Пострадавшей была оказана первая помощь и назначено амбулаторное лечение.

Начато расследование по факту ограбления.

Департамент полиции в субботу сообщил, что задержаны подозреваемые.

„Сегодня, в 11 ч. в Вильнюсе были задержаны подозреваемые: молодой человек (2007 г.р.) и несовершеннолетняя (2010 г.р.). У них нашли пневматический пистолет“, – сообщает полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии