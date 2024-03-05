В Вильнюсе один автомобиль врезался в столб, а другой - снес дорожный знак

Полиция информировала, что в 21 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на проспекте Пилайтес, автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. На место происшествия выехали врачи и полиция.

Выяснилось, что автомобиль Volvo врезался в столб, сломал его и едва не съехал в пруд. Водитель не пострадал, он был трезвым.

Около 22 ч. поступила информация об еще одном ДТП. Звонивший сообщил, что на ул. Мокиклос в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль, могут быть зажатые или пострадавшие люди. Выяснилось, что никто зажат не был. Водитель не пострадал.