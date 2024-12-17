В Вильнюсе ночью произошел пожар на катке на Ратушной площади

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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар начался 17 декабря.

Примерно в 1 ч. ночи на Ратушной площади открытым пламенем горела палатка с оборудованием для катка. Территория, на которой находится палатка, огорожена. Ее охраняет сторож. Сторож сказал, что он ничего подозрительного не заметил.

О пожаре сообщил полицейский, который также не заметил никаких подозрительных лиц. По предварительной версии, оборудование загорелось само по себе от электричества.

Люди во время пожара не пострадали. Сгорели два бойлера, которые производили лед и каркасная постройка из плит OSB, обгорела стоявшая рядом палатка.