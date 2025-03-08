В Вильнюсе нетрезвый молодой человек стал виновником серьезного ДТП – потребовалась помощь врачей

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По данным полиции, в 22.07 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю,произошло ДТП с участием двух автомобилей.

На место происшествия выезжали два экипажа полиции. Сообщается, что пострадавших увезли в больницу.

По данным очевидцев, столкнулись Toyota и Audi компании Bolt. По предварительным данным, виновник ДТП - водитель Audi.

Выяснилось, что за рулем Audi ехал нетрезвый (1,98 промилле) молодой человек (1999 г.р.).