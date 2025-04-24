2025.04.24 16:01

В Вильнюсе несовершеннолетний на угнанном скутере скрылся от полиции

 
ru.DELFI.lt
Vogtas motoroleris „Piaggio“
Vogtas motoroleris „Piaggio“
ФОТО: Vilniaus AVPK

Несовершеннолетний управлял скутером без номерных знаков. Выяснилось, что транспортное средство было угнано.

22 апреля, около 16.30 на улице Смалине в Вильнюсе сотрудники дорожной полиции заметили скутер без номерных знаков. Управлял автомобилем молодой человек без защитного шлема, ехавший вместе с ним пассажир также был без шлема. Заметив полицейскую машину, водитель скутера свернул в лес между улицами Смалине и Таурупе. Сотрудники полиции вскоре остановили скутер, двигавшийся по тротуару. Пассажир, увидев сотрудников полиции, скрылся в лесу.

Выяснилось, что за рулем скутера находился пятнадцатилетний подросток (2009 г. р.). На вопрос, откуда у него автомобиль, несовершеннолетний ответил, что взял его у друга. Выясняя обстоятельства инцидента и сообщив молодому человеку, что его отвезут к матери, он внезапно убежал в лес и скрылся из виду сотрудников правоохранительных органов.

О случившемся немедленно сообщили матери несовершеннолетнего. В это время сотрудники Управления оперативного управления Главного комиссариата полиции Вильнюсского района сообщили экипажу дорожной полиции, что изъятый ​​скутер Piaggio был угнан с ал. И. Канто в Вильнюсе.

Vogtas motoroleris „Piaggio“

Кража была обнаружена 22 апреля около 17.00. Владелец оценил ущерб в 1400 евро. Пострадавший вскоре узнал свое транспортное средство. Сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента.

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