В Вильнюсе несовершеннолетний на угнанном скутере скрылся от полиции

22 апреля, около 16.30 на улице Смалине в Вильнюсе сотрудники дорожной полиции заметили скутер без номерных знаков. Управлял автомобилем молодой человек без защитного шлема, ехавший вместе с ним пассажир также был без шлема. Заметив полицейскую машину, водитель скутера свернул в лес между улицами Смалине и Таурупе. Сотрудники полиции вскоре остановили скутер, двигавшийся по тротуару. Пассажир, увидев сотрудников полиции, скрылся в лесу.

Выяснилось, что за рулем скутера находился пятнадцатилетний подросток (2009 г. р.). На вопрос, откуда у него автомобиль, несовершеннолетний ответил, что взял его у друга. Выясняя обстоятельства инцидента и сообщив молодому человеку, что его отвезут к матери, он внезапно убежал в лес и скрылся из виду сотрудников правоохранительных органов.