В Вильнюсе неизвестные проникли в здание полиции

По данным Департамента полиции , в воскресенье вечером, примерно в 20 час., на улице Буйвидишкю в Вильнюсе было замечено, как неизвестные лица, сняв деревянную панель и разбив окно, проникли в помещение Отдела обслуживания Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

Никаких ценных вещей в этих помещениях не хранилось, ранее они использовались для хранения вещественных доказательств, сейчас помещения готовятся к передаче Turto bankas и из них вывозятся вещи.