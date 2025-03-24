В Вильнюсе неизвестные проникли в здание полиции

„Из помещения ничего не похищено“, - сообщила агентству Elta пресс-секретарь полиции Юлия Самороковская.
По данным Департамента полиции, в воскресенье вечером, примерно в 20 час., на улице Буйвидишкю в Вильнюсе было замечено, как неизвестные лица, сняв деревянную панель и разбив окно, проникли в помещение Отдела обслуживания Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Никаких ценных вещей в этих помещениях не хранилось, ранее они использовались для хранения вещественных доказательств, сейчас помещения готовятся к передаче Turto bankas и из них вывозятся вещи.
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