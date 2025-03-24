2025.03.24 09:29

В Вильнюсе неизвестные проникли в здание полиции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В Вильнюсе неизвестные лица проникли в помещение Отдела обслуживания Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

„Из помещения ничего не похищено“, - сообщила агентству Elta пресс-секретарь полиции Юлия Самороковская.

По данным Департамента полиции, в воскресенье вечером, примерно в 20 час., на улице Буйвидишкю в Вильнюсе было замечено, как неизвестные лица, сняв деревянную панель и разбив окно, проникли в помещение Отдела обслуживания Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

Никаких ценных вещей в этих помещениях не хранилось, ранее они использовались для хранения вещественных доказательств, сейчас помещения готовятся к передаче Turto bankas и из них вывозятся вещи.

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