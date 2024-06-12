В Вильнюсе нашли машину, на которой сбили несовершеннолетнего на скутере

Нашли родственники
После ДТП родственники пострадавшего подростка начали поиски сбежавшего виновника.
„У нас был такой детектив, мы „подключили“ членов клуба BMW“, - рассказал Delfi Эдвард, отец несовершеннолетней жертвы. „К нам поступали сообщения о машине, на которой он ехал. Видимо, починил радиатор и поехал“. Около 11.30 автомобиль был найден брошенным на выезде с западной объездной дороги на Зуюнай.
„Диски были еще теплыми“, — говорит Эдвард. „Мы вызвали полицию, они забрали эту машину, но виновного так и не нашли. Сегодня утром (в среду - Delfi) был в полиции, следователь еще не назначен“, - рассказывает отец подростка.
Досудебное расследование не начато
Владелица автомобиля сама обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что отдала машину в ремонт, и предоставила данные человека, который забрал машину. Когда сотрудники пришли в этот дом, они его не нашли.
Представитель Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская сообщила, что возбуждено административное дело и предпринимаются „необходимые действия“. Досудебное расследование еще не началось. „Получено немало информации, она проверяется и уточняется“, - сказала Ю. Самороковская.
Проведена операция
Подростку, пострадавшему в результате несчастного случая, в больнице сделали успешную операцию на ноге. По словам его отца, в понедельник 17-летнего парня планируют выписать домой, где он будет находиться на амбулаторном лечении в течение двух месяцев.
ДТП произошло на улице Дукшту во вторник около 7.50. В полицию сообщили, что водитель скутера лежит на улице возле магазина Maxima и не встает. Он был в сознании. Выяснилось, что скутер столкнулся с серым автомобилем BMW, однако последний уехал с места ДТП.
„Пробил радиатор, остались следы. Я пытался следовать за этой машиной, она умчалась через дворы“, - говорит Эдвард.