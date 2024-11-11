В Вильнюсе на стоянке у ТЦ загорелся электромобиль

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал, что в зоне парковки торгового центра пошел дым из заряжающегося автомобиля Peugeot компании Spark . Сообщение поступило в 16.42 ч.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели. Они накрыли автомобиль специальным чехлом и тушили с помощью огнетушителей, пока работники компании Spark отключали машину от зарядки. После этого машину вытолкали на улицу и перевернули на бок. Пожарные-спасатели отключили батарею и потушили ее.