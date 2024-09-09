В Вильнюсе на подоконнике снаружи взорвалась самодельная взрывчатка, полиция ищет подозреваемого

Департамент полиции информировал, что 8 сентября, в 11.38 ч.,в полицию обратилась женщина (1976 г.р.), которая сообщила, что в 3 ч. того же дня, в Вильнюсе, на ул. А.Ярошявичаус, на подоконнике ее дома со стороны улицы взорвалась, вероятно, самодельная взрывчатка.
Сообщается, что во время взрыва поврежден подоконник и окно.
Ущерб устанавливается.
Полиция ищет подозреваемого (1980 г.р.).
По предварительным данным, мужчина подъехал к дому пострадавшей на автомобиле Toyota.
Ведется расследование по факту пори чужого имущества.
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