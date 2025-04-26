В Вильнюсе на перекрестке загорелся автомобиль — водитель скрылся

„На перекрестке проспекта Пилайтес и улицы Сетинос, перед рестораном McDonald’s, загорелся автомобиль Mercedes-Benz ML“, — рассказал очевидец.
„Самое странное, что водитель ушел от машины в неизвестном направлении. Когда прибыли пожарные и скорая помощь, его нигде не было видно. Может, он сидел в McDonald’s и наблюдал, как горит его машина?“ — предположил свидетель.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
19-летний водитель автомобиля объяснил, что машина загорелась во время движения. Полицейским было поручено регулировать движение, пока пожарные тушили огонь. Из-за происшествия движение по проспекту Пилайтес временно было остановлено.