2025.04.26 15:21

В Вильнюсе на перекрестке загорелся автомобиль — водитель скрылся

 

В субботу вечером в Вильнюсе на перекрестке проспекта Пилайтес и улицы Сетинос загорелся автомобиль. Читатель портала Delfi, поделившийся фотографиями, сообщил, что водитель покинул место происшествия.

„На перекрестке проспекта Пилайтес и улицы Сетинос, перед рестораном McDonald’s, загорелся автомобиль Mercedes-Benz ML“, — рассказал очевидец.

„Самое странное, что водитель ушел от машины в неизвестном направлении. Когда прибыли пожарные и скорая помощь, его нигде не было видно. Может, он сидел в McDonald’s и наблюдал, как горит его машина?“ — предположил свидетель.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

19-летний водитель автомобиля объяснил, что машина загорелась во время движения. Полицейским было поручено регулировать движение, пока пожарные тушили огонь. Из-за происшествия движение по проспекту Пилайтес временно было остановлено.

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