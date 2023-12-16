В Вильнюсе на огороженной стоянке произошел пожар, сгорели 5 автомобилей

Департамент полиции сообщает, что 15 декабря, в 3.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Сетино, на огороженной стоянке для машин, сгорел подожженный автомобиль Lexus RX400h (2007 г.в., ущерб – 8500 евро) и стоявший рядом автомобиль компании Gotwheels BMW 530E (2021 г.в., ущерб – 45 000 евро). От этих автомобилей загорелись и обгорели стоявшие рядом автомобили BMW (ущерб – 4000 евро), BMW 535I (2023 г.в., ущерб – 17 000 евро) и BMW 735 (2002 г.в., ущерб – 10 000 евро).