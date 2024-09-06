В Вильнюсе на ноги подняли полицию и пожарных-спасателей: сообщалось о ребенке на крыше дома

В 20.30 ч. пожарные-спасатели, полиция и скорая приехали на ул. Жолино, в вильнюсском районе Антакальнис.
Сообщалось, что на крыше пятиэтажки сидит подросток. Пожарные приехали на место в течение нескольких минут.
Они осмотрели крышу дома, но никого там не нашли. Полиция выяснила, что на крышу забирался 13-летний ребенок. По данным полиции, он ничего плохого сделать не хотел. Полицейские поговорили с подростком, а затем передали его совершеннолетней сестре.
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