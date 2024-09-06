В Вильнюсе на ноги подняли полицию и пожарных-спасателей: сообщалось о ребенке на крыше дома

Они осмотрели крышу дома, но никого там не нашли. Полиция выяснила, что на крышу забирался 13-летний ребенок. По данным полиции, он ничего плохого сделать не хотел. Полицейские поговорили с подростком, а затем передали его совершеннолетней сестре.