В Вильнюсе на мужчину напали и ограбили

Полиция сообщает, что 19 апреля около 22.10 в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, двое неизвестных напали на мужчину (1978 г.р.) и, повалив его на землю, отобрали у него сумочку, в которой находились личные документы, мобильный телефон Samsung A15, банковская платежная карта и около 150 евро. Убыток составил 450 евро.
Начато досудебное расследование по 1ч. статьи 180 Уголовного кодекса Литовской Республики. Уточняется, что лицо, которое путем применения физического насилия или угрозы его немедленного применения либо иным образом лишая потерпевшего возможности оказывать сопротивление, совершает хищение чужого имущества, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.