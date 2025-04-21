В Вильнюсе на мужчину напали и ограбили

Полиция сообщает, что 19 апреля около 22.10 в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, двое неизвестных напали на мужчину (1978 г.р.) и, повалив его на землю, отобрали у него сумочку, в которой находились личные документы, мобильный телефон Samsung A15, банковская платежная карта и около 150 евро. Убыток составил 450 евро.