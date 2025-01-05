В Вильнюсе на Минском шоссе перевернулся автомобиль

Сообщение о ДТП на Минском шоссе поступило в полицию в 12:26. После звонка о помощи правоохранители выехали на место происшествия. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Читатель Delfi, сделавший снимок, рассказал, что, он пошел предложить помощь. Оказалось, что в машине находились три человека: две девушки и молодой человек, не говорящий по-литовски. Читатель заметил, что у машины были и нелитовские номера. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, водитель и пассажиры решили организовать эвакуацию автомобиля самостоятельно.