В Вильнюсе на крышу Дворца спорта забрались двое подростков и взрывали петарды

По данным полиции, сообщения поступили в 16.46 ч. На место происшествия выехали пожарные и полиция. По предварительным данным, когда проехала полиция, подростки спрятались на здании и не спускались.

Товарищи спущенных вниз „смельчаков“ оставались на крыше здания, когда их друзья общались с полицией. Выяснилось, что несколько из подростков забрались и внутрь здания, где прятались от полицейских, однако полиция не уехала, а дежурила вокруг здания, проверяя все отверстия, через которые они могли проникнуть внутрь.