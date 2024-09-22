В Вильнюсе на крышу Дворца спорта забрались двое подростков и взрывали петарды

По данным полиции, сообщения поступили в 16.46 ч. На место происшествия выехали пожарные и полиция. По предварительным данным, когда проехала полиция, подростки спрятались на здании и не спускались.
Пожарные-спасатели поднялись на крышу с помощью автолестницы, нескольким подросткам пришлось иметь дело с полицией.
Здание находится в аварийном состоянии, поэтому шалость могла закончиться трагедией.
По предварительным данным, двоих подростков вниз спустили пожарные-спасатели. Полиция выясняет, кто задумал такое развлечение и возраст „шутников“.
Товарищи спущенных вниз „смельчаков“ оставались на крыше здания, когда их друзья общались с полицией. Выяснилось, что несколько из подростков забрались и внутрь здания, где прятались от полицейских, однако полиция не уехала, а дежурила вокруг здания, проверяя все отверстия, через которые они могли проникнуть внутрь.
Имущественный банк перенял это здание в 2015 году, судьба его пока неясна, поскольку сносить здание нельзя - оно включено в Регистр культурных ценностей.