В Вильнюсе на дом упал и загорелся грузовой самолет DHL – начался большой пожар

По данным полиции, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Жирню упал грузовой самолет.
Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника.
По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание.
Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался.
Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет.
На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта.
По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.
По словам очевидцев, закрыт участок дороги от ул. Дзуку до магазина Maximа на ул. Лепкальнё.
Возобновлена работа аэропорта.
Известно, что упал самолет компании DHL. Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.