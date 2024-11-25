В Вильнюсе на дом упал и загорелся грузовой самолет DHL – начался большой пожар

По данным полиции, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Жирню упал грузовой самолет.

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание.

Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет.

На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта.