2025.01.05 15:50

В Вильнюсе мужчина ранил сотрудницу полиции

 
ru.DELFI.lt
полиция
полиция
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Вильнюсе сотрудников полиции, прибывших из-за домашнего насилия, встретил разгневанный мужчина. Во время задержания сотрудница получила ранения.

Как сообщили в Департаменте полиции, 5 января около часа ночи в Вильнюсе в квартире на улице Геросес Вилтес мужчина, арестованный за домашнее насилие, активно сопротивлялся и ранил сотрудницу полиции города Вильнюса (2003 г.р.). Сотрудница, после предоставления медпомощи проходит амбулаторное лечение. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (1982 г. р.) был взят под стражу. У мужчины установлено 2.09 промилле алкоголя.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Литовской Республики: сопротивление государственному служащему или лицу, выполняющему функции общественного администрирования. Оказание сопротивление государственному служащему или иному лицу, выполняющему функции общественного администрирования в результате применения или угрозы применения физического насилия, наказывается общественными работами или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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