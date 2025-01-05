В Вильнюсе мужчина ранил сотрудницу полиции

Как сообщили в Департаменте полиции, 5 января около часа ночи в Вильнюсе в квартире на улице Геросес Вилтес мужчина, арестованный за домашнее насилие, активно сопротивлялся и ранил сотрудницу полиции города Вильнюса (2003 г.р.). Сотрудница, после предоставления медпомощи проходит амбулаторное лечение. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (1982 г. р.) был взят под стражу. У мужчины установлено 2.09 промилле алкоголя.