В Вильнюсе мужчин ранил сотрудницу полиции, оказав сопротивление при задержании

По данным правоохранительных органов, в среду, около 12.00 час., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, мужчина (1952 г. р.), пытаясь избежать административной ответственности за нарушение ПДД (переход улицы в неположенном месте), не выполнил законные требования сотрудников полиции.
При посадке в служебный автомобиль мужчина оказал активное сопротивление, ударив в дверцу, которая поранила сотрудницу 5-ого КП г. Вильнюса (1991 г. р.).
Сотрудница находится на амбулаторном лечении.
Начато досудебное расследование по факту оказания сопротивления государственному служащему или лицу при исполнении общественно-административных обязанностей.
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