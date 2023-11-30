В Вильнюсе мужчин ранил сотрудницу полиции, оказав сопротивление при задержании

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius

В Вильнюсе мужчина при задержании оказал сопротивление и ранил сотрудницу полиции.

По данным правоохранительных органов, в среду, около 12.00 час., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, мужчина (1952 г. р.), пытаясь избежать административной ответственности за нарушение ПДД (переход улицы в неположенном месте), не выполнил законные требования сотрудников полиции.

При посадке в служебный автомобиль мужчина оказал активное сопротивление, ударив в дверцу, которая поранила сотрудницу 5-ого КП г. Вильнюса (1991 г. р.).

Сотрудница находится на амбулаторном лечении.

Начато досудебное расследование по факту оказания сопротивления государственному служащему или лицу при исполнении общественно-административных обязанностей.

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