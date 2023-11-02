В Вильнюсе мусоровоз насмерть сбил женщину

Департамент полиции сообщил, что 2 ноября, в 14.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, мусоровоз переехал женщину лет 70.

На месте происшествия выяснилось, что водитель мусоровоза дал задний ход, подъезжая к контейнерам, не заметил пожилую женщину и переехал через нее.

Собравшиеся местные жители сказали, что погибла женщина из дома, находящегося рядом с контейнерами и местом происшествия. Они сказали, что женщине было около 90 лет, она жила одна. Дочь этой женщины живет в Украине.