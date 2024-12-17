В Вильнюсе мусоровоз наехал на человека, пострадавший доставлен в больницу

По данным полиции, несчастье произошло около 10 ч., на ул. Виршулишкю, около дома номер 37.
Звонивший сказал, что у пострадавшего голова в крови, он лежит и не шевелится. Врачи скорой увезли 70-летнего пострадавшего в больницу.
Представитель Ecoservice Марюс Диткявичюс сказал: „Водитель ехал по обычному маршруту. Он немедленно отреагировал на несчастье, оказал пострадавшему необходимую помощь, вызвал врачей и полицию.
Врачи увезли пострадавшего в больницу. Полиция составила протокол. Водитель был трезвым.
Приносим пострадавшему и его Компания и водитель контактирует с полицией, чтобы разъяснить все обстоятельства происшествия“.
Похожее несчастье в Вильнюсе случилось и весной 2024 года. 19 апреля, в 11.16 ч. в Вильнюсе, на ул. Калварию, мусоровоз Scania (водитель 1980 г.р.) зацепил пешехода (1935 г.р.). Женщина попала в больницу.