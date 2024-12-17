В Вильнюсе мусоровоз наехал на человека, пострадавший доставлен в больницу

По данным полиции, несчастье произошло около 10 ч., на ул. Виршулишкю, около дома номер 37.

Звонивший сказал, что у пострадавшего голова в крови, он лежит и не шевелится. Врачи скорой увезли 70-летнего пострадавшего в больницу.

Представитель Ecoservice Марюс Диткявичюс сказал: „Водитель ехал по обычному маршруту. Он немедленно отреагировал на несчастье, оказал пострадавшему необходимую помощь, вызвал врачей и полицию.

Врачи увезли пострадавшего в больницу. Полиция составила протокол. Водитель был трезвым.

Приносим пострадавшему и его Компания и водитель контактирует с полицией, чтобы разъяснить все обстоятельства происшествия“.