2024.12.17 15:10

В Вильнюсе мусоровоз наехал на человека, пострадавший доставлен в больницу

 
„Ecoservice“ šiukšliavežė
„Ecoservice“ šiukšliavežė
ФОТО: Įmonės nuotr.

17 декабря в микрорайоне Виршулишкес под колеса мусоровоза попал пожилой человек.

По данным полиции, несчастье произошло около 10 ч., на ул. Виршулишкю, около дома номер 37.

Звонивший сказал, что у пострадавшего голова в крови, он лежит и не шевелится. Врачи скорой увезли 70-летнего пострадавшего в больницу.

Представитель Ecoservice Марюс Диткявичюс сказал: „Водитель ехал по обычному маршруту. Он немедленно отреагировал на несчастье, оказал пострадавшему необходимую помощь, вызвал врачей и полицию.

Врачи увезли пострадавшего в больницу. Полиция составила протокол. Водитель был трезвым.

Приносим пострадавшему и его Компания и водитель контактирует с полицией, чтобы разъяснить все обстоятельства происшествия“.

Похожее несчастье в Вильнюсе случилось и весной 2024 года. 19 апреля, в 11.16 ч. в Вильнюсе, на ул. Калварию, мусоровоз Scania (водитель 1980 г.р.) зацепил пешехода (1935 г.р.). Женщина попала в больницу.

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