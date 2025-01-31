В Вильнюсе мошенники выманили у жителей около 23 000 евро

Как сообщил Департамент полиции, в четверг в 10.45 час. в 5-й Вильнюсский комиссариат полиции обратилась 70-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, когда она находилась дома на улице Тайкос в Вильнюсе, ей позвонила неизвестная женщина.

Представившись сотрудницей банка, звонившая сообщила, что у жительницы Вильнюса истекает срок действия банковской карты, поэтому ей необходимо передать ее курьеру. Через некоторое время к женщине домой пришел человек, которому женщина отдала свою банковскую карту. В тот же день женщина заметила, что с ее банковского счета украли 16 235 евро.