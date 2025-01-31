В Вильнюсе мошенники выманили у жителей около 23 000 евро

Как сообщил Департамент полиции, в четверг в 10.45 час. в 5-й Вильнюсский комиссариат полиции обратилась 70-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, когда она находилась дома на улице Тайкос в Вильнюсе, ей позвонила неизвестная женщина.
Представившись сотрудницей банка, звонившая сообщила, что у жительницы Вильнюса истекает срок действия банковской карты, поэтому ей необходимо передать ее курьеру. Через некоторое время к женщине домой пришел человек, которому женщина отдала свою банковскую карту. В тот же день женщина заметила, что с ее банковского счета украли 16 235 евро.
По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в четверг примерно в 12.30 час. в Вильнюсе, когда женщина (1937 г. р.) находилась дома, ей позвонили неизвестные лица и обманным путем выманили 2 000 евро, которые она отдала пришедшему неизвестному мужчине.
Полиция также сообщает, что в четверг примерно в 15.22 час. в Вильнюсе, когда женщина (1962 г. р.) находилась дома, ей по телефону позвонили неизвестные лица, они обманным путем получили данные электронного банкинга и присвоили с ее банковского счета 5 000 евро.
Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.