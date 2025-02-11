В Вильнюсе мошенники обманули трёх женщин почти на 29 000 евро

По данным Департамента полиции, в понедельник примерно в 11.50 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась женщина (1951 г. р.) и заявила, что в период с 30 по 31 января в Вильнюсе ей звонила женщина и, представившись сотрудницей банка, обманным путем выманила у нее 15 000 евро.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в понедельник поступило сообщение от женщины (1957 г. р.) о том, что 7 февраля примерно в 11.33 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками компании Tele2, банка и полиции и обманным путем завладели ее данными электронного банкинга и банковской платежной карты, с помощью которых было совершено хищение 8 826,48 евро.
По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.
По данным полиции, в понедельник примерно в 11.30 час. в Вильнюсе неизвестная выманила у женщины (1940 г. р.) 5000 евро.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.