В Вильнюсе молодой человек сильно испугался — раздались четыре выстрела, была повреждена дверь его квартиры

Как сообщили в Департаменте полиции, 18 января около 21 часа в полицейский комиссариат Вильнюсского округа поступило сообщение от мужчины (2000 г.р.) о том, что неизвестные лица подошли к двери его квартиры в Вильнюсе, ул. Скроблу и повредили дверную коробку неизвестным способом. Позже он услышал 4 выстрела, после чего была повреждена панель двери квартиры и находящиеся в квартире стеклопакеты. В результате инцидента люди не пострадали.