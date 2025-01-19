2025.01.19 15:13

В Вильнюсе молодой человек сильно испугался — раздались четыре выстрела, была повреждена дверь его квартиры

 
- подозреваемые разыскиваются
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В субботу вечером в Вильнюсе раздались выстрелы. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства инцидента.

Как сообщили в Департаменте полиции, 18 января около 21 часа в полицейский комиссариат Вильнюсского округа поступило сообщение от мужчины (2000 г.р.) о том, что неизвестные лица подошли к двери его квартиры в Вильнюсе, ул. Скроблу и повредили дверную коробку неизвестным способом. Позже он услышал 4 выстрела, после чего была повреждена панель двери квартиры и находящиеся в квартире стеклопакеты. В результате инцидента люди не пострадали.

Убыток составил 1700 евро. Начато досудебное расследование по 1 ч. статьи 187 Уголовного кодекса Литовской Республики (уничтожение или повреждение имущества).

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