В Вильнюсе мог быть похищен ребенок – 6-летку из торгового центра Akropolis увела незнакомая женщина

По данным полиции, в 17.52 ч. поступило сообщение о том, что час назад в торговом центре Akropolis, на ул. Озо, пропал 6-летний ребенок.

Сообщалось, что незнакомая женщина увела ребенка в сторону остановки и скрылась в неизвестном направлении.

В социальной сети Facebook сообщается, что мальчика зовут Айнис. Он пропал из-под магазина Zara. Видеокамеры зафиксировали, как женщина лет 60 ведет мальчика за руку.

Полиция и близкие ребенка просят помочь в его поисках.

Просьба звонить по номеру 112.

Сообщается, что на мальчике была темно-синяя рубашка поло, темно-синие брюки и синие босоножки. Рост ребенка 120 см. Волосы у мальчика светлые.