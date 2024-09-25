2024.09.25 19:17

В Вильнюсе мог быть похищен ребенок – 6-летку из торгового центра Akropolis увела незнакомая женщина

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje dingo vaikas
Vilniuje dingo vaikas
ФОТО: Vilniaus policija

В среду в Вильнюсе без вести пропал ребенок. Полиция и близкие обращаются за помощью к обществу.

По данным полиции, в 17.52 ч. поступило сообщение о том, что час назад в торговом центре Akropolis, на ул. Озо, пропал 6-летний ребенок.

Сообщалось, что незнакомая женщина увела ребенка в сторону остановки и скрылась в неизвестном направлении.

В социальной сети Facebook сообщается, что мальчика зовут Айнис. Он пропал из-под магазина Zara. Видеокамеры зафиксировали, как женщина лет 60 ведет мальчика за руку.

Полиция и близкие ребенка просят помочь в его поисках.

Просьба звонить по номеру 112.

Сообщается, что на мальчике была темно-синяя рубашка поло, темно-синие брюки и синие босоножки. Рост ребенка 120 см. Волосы у мальчика светлые.

Ребенка увела светловолосая женщина лет 60. Она была в темной куртке и темной шапке.

Подозревают, что они уехали или ушли в сторону центра (ул. Калварию).

Мальчика и женщину ищет полиция. Полиция просматривает записи видеокамер. На помощь вызвали специалиста со служебной собакой и специалиста с дроном.

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