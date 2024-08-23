В Вильнюсе малолетняя девочка могла отравиться наркотиками

По данным правоохранительных органов, около 10.10 ч. малолетняя девочка (13.07.2023 г. р.) была доставлена из квартиры в Вильнюсскую больницу и госпитализирована с подозрением на возможное отравление наркотиками.
По данному инциденту начато предварительное расследование (1 ч. 259 ст. УК ЛР незаконное хранение наркотических или психотропных веществ).
Глава Вильнюсского отделения Службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что это не единственный ребенок в семье.
„Каждый случай, когда страдает ребенок - очень болезненный. Сейчас больше всего озабоченности вызывает состояние здоровья ребенка. Об инциденте службу информировали работники больницы. Мы реагировали немедленно и позаботились о безопасности других детей этой семьи. Их временно передали родственникам. Имеющейся информацией мы поделились с полицией. Продолжаем выяснять ситуацию. Мы хотим как можно скорее собрать необходимую информацию, оценить ситуацию и потребности семьи в помощи“, – сказал Батулявичюс.
Специалисты информировали, что семья уже сталкивалась с проблемами.
„Поскольку семья уже сталкивалась с проблемами, получала помощь социальных партнером, мы поговорим с родителями, с детьми, соберем необходимую информацию и будем решать, какая помощь семье могла бы помочь преодолеть трудности и обеспечить безопасность детей. Мы инициируем эту помощь. Мы делаем все возможное для того, чтобы дети остались в семье. В особенно сложных случаях применяется временный контроль, т.е. детей с родителями переводят в социальное учреждение, где они живут под присмотром, пока родители не преодолеют кризис, и дети не окажутся в безопасности“, – информировал Батулявичюс.