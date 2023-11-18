В Вильнюсе курсант Военной академии выстрелил в голову человеку

Департамент полиции сообщает, что 18 ноября, в 00.36 ч. в Вильнюсе, в доме на ул. Калнену, во время конфликта мужчина из пистолета выстрелил в голову другого мужчины (1979 г.р.).
Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия найден легальный пистолет PM калибра 9 мм, принадлежавший пострадавшему.
Подозреваемый – курсант Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса (2002 г.р.) был взят под стражу.
Начато расследование по факту нанесения тяжких телесных повреждений близкому лицу.
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