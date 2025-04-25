В Вильнюсе изъято почти 4 000 SIM-карт: задержаны двое подозреваемых

„В ходе операции, проведенной 24 апреля текущего года, сотрудники полиции, имея ордера Вильнюсского окружного суда, провели обыски в жилых помещениях и автомобилях. В ходе операции были задержаны гражданин Российской Федерации (1986 г. р.) и гражданин Литовской Республики (1990 г. р.)“, — говорится в сообщении Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
В ходе обысков было обнаружено и изъято 3935 ед. SIM-карт, 5 ед. оборудования SIM box, 35 мобильных телефонов, 13 компьютеров, 3 GPS-передатчика и жесткие диски.
По версии следствия, подозреваемые в погоне за легкими деньгами вступали в сговор с администраторами различных интернет-платформ. По словам полицейских, эти платформы за фиксированную плату предлагают номера телефонов для регистрации аккаунтов в социальных сетях и коммуникационных платформах во многих странах мира. Зарегистрированные таким образом аккаунты в социальных сетях и коммуникационных платформах в дальнейшем используются для совершения различных преступлений.
По оценкам, подозреваемые, в зависимости от возможностей своего специально приспособленного технического оборудования, в месяц зарабатывали до нескольких тысяч евро, которые они получали в виртуальной валюте от лиц, личности которых в настоящее время устанавливаются.
В настоящее время в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда ведется предварительное расследование по факту незаконного перехвата и использования электронных данных.