В Вильнюсе из-за взорвавшегося аппарата для производства ключей начался пожар в торговом центре Norfa

По данным полиции, в 2.54 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Саванорю в торговом центре Norfa горит аппарат для производства ключей, звонивший сказал, что слышал взрыв и видит пламя.

Первыми пожар заметили охранники. В магазине было дымно. Сам торговый центр был закрыт, в магазине людей не было.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что на место происшествия выехало около 30 пожарных-спасателей, 6 автоцистерн и автомобиль с автолестницей. В 3.20 ч. пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, из-за проблем с электричеством в коридоре взорвался аппарат для производства ключей. Люди не пострадали.