2025.01.31 10:44

В Вильнюсе из-за взорвавшегося аппарата для производства ключей начался пожар в торговом центре Norfa

 

В ночь на пятницу поступило сообщение о пожаре в торговом центре Norfa. Горела мастерская, в которой делают ключи.

По данным полиции, в 2.54 ч. поступило сообщение о том, что на проспекте Саванорю в торговом центре Norfa горит аппарат для производства ключей, звонивший сказал, что слышал взрыв и видит пламя.

Первыми пожар заметили охранники. В магазине было дымно. Сам торговый центр был закрыт, в магазине людей не было.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что на место происшествия выехало около 30 пожарных-спасателей, 6 автоцистерн и автомобиль с автолестницей. В 3.20 ч. пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, из-за проблем с электричеством в коридоре взорвался аппарат для производства ключей. Люди не пострадали.

Торговому центру больше ущерба нанес не огонь, а вода, когда сработала пожарная сигнализация, помещение было затоплено.

Никаких следов взлома не было обнаружено, в магазин никто не вламывался.

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