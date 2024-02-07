В Вильнюсе из-за пожара в квартире из многоквартирного дома были эвакуированы люди

По словам пожарных-спасателей, в 8-этажном доме на ул. Архитекту открытым пламенем горела квартира на 5-м этаже. Сначала на место пожарища выехали две автоцистерны, затем прислали подкрепление – еще одну автоцистерну и автолестницу.
Пожарные-спасатели эвакуировали жителей дома. Одних сняли с помощью автолестницы, других вывели через подъезд. Через час пожар потушили.
По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали. Пожарные выясняют причину пожара.
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