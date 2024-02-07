В Вильнюсе из-за пожара в квартире из многоквартирного дома были эвакуированы люди

По словам пожарных-спасателей, в 8-этажном доме на ул. Архитекту открытым пламенем горела квартира на 5-м этаже. Сначала на место пожарища выехали две автоцистерны, затем прислали подкрепление – еще одну автоцистерну и автолестницу.