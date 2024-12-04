В Вильнюсе из-за пожара были эвакуированы люди из торгового центра Big

В 11.15 ч. охрана сообщила, что в кафе Sushi Express на ул. Укмергес, в торговом центре Big начался пожар

По предварительным данным, горела щитовая. Люди эвакуировались. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, скорая и полиция.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, пожарные-спасатели приехали через 5 минут, но охрана к тому времени уже потушила очаг возгорания с помощью огнетушителей. Пожарные-спасатели только осмотрели помещения.

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Происшествие прокомментировала представитель BIG Vilnius Гинтауте Радушене.