2024.12.04 12:59

В Вильнюсе из-за пожара были эвакуированы люди из торгового центра Big

 
комментарий ТЦ
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

В среду около полудня по номеру 112 поступило сообщение о пожаре в торговом центре.

В 11.15 ч. охрана сообщила, что в кафе Sushi Express на ул. Укмергес, в торговом центре Big начался пожар

По предварительным данным, горела щитовая. Люди эвакуировались. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, скорая и полиция.

По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, пожарные-спасатели приехали через 5 минут, но охрана к тому времени уже потушила очаг возгорания с помощью огнетушителей. Пожарные-спасатели только осмотрели помещения.

Происшествие прокомментировала представитель BIG Vilnius Гинтауте Радушене.

„Когда сработала сигнализация, началась эвакуация. Вызвали пожарных-спасателей, полицию, скорую. Пожар был оперативно потушен, люди не пострадали. Мы сотрудничаем с приехавшими службами, проводится расследование, обстоятельства происшествия выяснили. Эвакуацию отозвали, посетители могут вернуться в помещения“, - сказала она.

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