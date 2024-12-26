2024.12.26 12:43

В Вильнюсе из-за нападения вооруженного человека привлекли сотрудников подразделения Aras

 
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Aras
Aras
ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius

Сотрудники литовской полиции подразделения антитеррористической операции Aras были подняты на ноги из-за нападения вооруженного человека в Вильнюсе.

По данным департамента полиции, 25 декабря около 16.30 в Вильнюсе, на улице Катилишку, во дворе дома пьяный мужчина показал предмет, похожий на оружие, и угрожал женщине (1973 г. р.). На месте происшествия сотрудники подразделения Aras задержали подозреваемого (1976 г. р.), который был госпитализирован.

В доме, где живет мужчина, были обнаружены пневматический пистолет Crosman C11 калибра 4,5 мм, бейсбольная бита, пистолет, сувенирные мечи, ножи и другие предметы. Собран материал для выяснения обстоятельств по 1ч. статьи 145 УК Литовской Республики. Согласно которой, угрожавший убить человека или серьезно причинить вред его здоровью, если имелись достаточные основания полагать, что угроза может быть осуществлена, наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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