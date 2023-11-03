В Вильнюсе из-за ДТП было остановлено движение на мосту Гележинё Вилко

 
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3 ноября, в 14 ч. в полицию столицы сообщили о том, что по проспекту Саванорю едет и опасно маневрирует автомобиль Kia. Вскоре этот автомобиль врезался в другое транспортное средство.

По данным звонившего, подозрительный автомобиль ехал по проспекту Саванорю от магазина Norfa в сторону центра. Звонивший водитель ехал за опасно маневрировавшим автомобилем Kia и информировал полицию о том, куда автомобиль едет.

На ул. Гележинё Вилко, на мосту через Нерис, Kia врезался в заднюю часть остановившегося там автомобиля Toyota. Из автомобиля шел дым, были вызваны пожарные-спасатели. Выяснилось, что это испарялась охлаждающая жидкость, которая вылилась на горячий двигатель.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор и газовый баллон.

Виновника ДТП осмотрели врачи скорой, но в больницу его везти не пришлось. Полиция выяснила, что водитель пьян.

Пока на мосту работали пожарные, врачи, движение было остановлено.

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