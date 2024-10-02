В Вильнюсе из-за акта вандализма отменены испытания автономного автобуса

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Facebook. В сообщении говорится, что разрисованный граффити автономный автобус вернется на трассу после работ по очистке граффити.
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Испытания автономного автобуса, которые должны были пройти в Вильнюсе в среду, были отменены из-за действий вандалов, сообщает Judu.
Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Facebook. В сообщении говорится, что разрисованный граффити автономный автобус вернется на трассу после работ по очистке граффити.