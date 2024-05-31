В Вильнюсе из мерседеса украли 5 000 евро

Как сообщили в Вильнюсской областной полиции, пропажа денег из машины, припаркованной на стоянке на улице Гарюну, была обнаружена около 3.53 час.
Полиция начала предварительное расследование по факту кражи.
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В Вильнюсе из автомобиля Mercedes Benz злоумышленники украли около 5 тыс. евро.
Как сообщили в Вильнюсской областной полиции, пропажа денег из машины, припаркованной на стоянке на улице Гарюну, была обнаружена около 3.53 час.
Полиция начала предварительное расследование по факту кражи.