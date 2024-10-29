2024.10.29 12:29

В Вильнюсе из магазина украли iphone

 
ущерб – 2 800 евро
ru.DELFI.lt
ELTA
„iPhone 16“
„iPhone 16“
ФОТО: Ekrano nuotr.

Из магазина на улице Упес в Вильнюсе были украдены два дорогих телефона, ущерб составил 2,8 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, преступление было совершено в воскресенье, примерно в 14.49 час.

Из магазина были украдены два мобильных телефона iPhone 16 pro Max и iPhone 16 Pro.

По факту кражи начато предварительное расследование.

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