В Вильнюсе из магазина украли iphone

Как сообщили в Департаменте полиции, преступление было совершено в воскресенье, примерно в 14.49 час.
Из магазина были украдены два мобильных телефона iPhone 16 pro Max и iPhone 16 Pro.
По факту кражи начато предварительное расследование.
Из магазина на улице Упес в Вильнюсе были украдены два дорогих телефона, ущерб составил 2,8 тыс. евро.
Как сообщили в Департаменте полиции, преступление было совершено в воскресенье, примерно в 14.49 час.
Из магазина были украдены два мобильных телефона iPhone 16 pro Max и iPhone 16 Pro.
По факту кражи начато предварительное расследование.